Під Запоріжжям перекинулася вантажівка з соняшниковою олією

На трасі Дніпро - Запоріжжя перекинулася фура з якої вилилася соняшникова олія

Фото: Информатор

На трасі Дніпро - Запоріжжя перекинулася фура з якої вилилася соняшникова олія

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Информатор.

4 березня на трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулася вантажівка. За попередньою інформацією, вантажівка їхала по трасі в бік Запоріжжя. В автомобілі лопнуло колесо, автомобіль винесло на зустрічну смугу, після чого він перекинувся. Водій не постраждав.

З цистерни на проїжджу частину вилилося 10 тонн олії. Витік ліквідували рятувальники. Зараз вантажівку прибирають з проїжджої частини, потім рятувальники вимиють масло з дороги, щоб уникнути аварійних ситуацій. Рух у бік Дніпра здійснюється по крайній смузі.