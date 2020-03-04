На Закарпатті чоловік вирощував марихуану у підвалі свого будинку

Правоохоронці вилучили у мешканця Солотвина насіння наркотичних речовин та глечики для їхнього вирощування

Правоохоронці вилучили у мешканця Солотвина насіння наркотичних речовин та глечики для їхнього вирощування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку ГУ Націнальної поліції Закарпатської області.

Оперативники відділу кримінальної поліції Тячівського району виявили у помешканні жителя смт Солотвино кімнату, облаштовану для вирощування та виготовлення наркотиків, а також глечики з наркотичними рослинами. Речові докази вилучили та направили на експертизу

У підвалі будинку раніше судимого 28-річного чоловіка правоохоронці виявили приміщення з теплоізоляцією. Встановлено, що кімната була облаштована для вирощування наркотиків.

З приміщення вилучили коробку з насінням наркотичної рослини марихуана та глечики з глиною. В ході спілкування з чоловіком, останній повідомив, що мав намір вирощувати наркотики для власного вживання.

За цим фактом триває подальша перевірка.