На Закарпатье микроавтобус столкнулся с поездом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ГУ Нацинальнои полиции Закарпатской области.
Сегодня, 5 марта, в 05:43, в службу "102" поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Бороняво Хустского района.
Следственно-оперативная группа установила, что в 5:00 часов утра водитель микроавтобуса "Mercedes Benz", 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включенный красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате удара автомобиль отбросило в кювет.
Водитель телесных повреждений не получил, результат на состояние алкогольного опьянения – отрицательный. В результате аварии травмы получили пятеро односельчан водителя в возрасте от 33 до 70 лет. Они доставлены в медучреждение.
Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств Хустского отдела полиции.
По факту открыто уголовное производство части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). По делу ведется следствие.
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