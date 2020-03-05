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05 марта 2020, 12:40 3

На Закарпатье микроавтобус столкнулся с поездом

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05 марта 2020, 12:40 3
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В Хустском районе водитель микроавтобуса Mercedes-Benz пытался проскочить через рельсы и столкнулся с поездом, в результате чего пострадали 6 человек
Фото со страницы Полиции Закарпатской области в facebook
В Хустском районе водитель микроавтобуса Mercedes-Benz пытался проскочить через рельсы и столкнулся с поездом, в результате чего пострадали 6 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ГУ Нацинальнои полиции Закарпатской области.

Сегодня, 5 марта, в 05:43, в службу "102" поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Бороняво Хустского района.

Следственно-оперативная группа установила, что в 5:00 часов утра водитель микроавтобуса "Mercedes Benz", 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включенный красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате удара автомобиль отбросило в кювет.

Водитель телесных повреждений не получил, результат на состояние алкогольного опьянения – отрицательный. В результате аварии травмы получили пятеро односельчан водителя в возрасте от 33 до 70 лет. Они доставлены в медучреждение.

Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств Хустского отдела полиции.

По факту открыто уголовное производство части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). По делу ведется следствие.


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