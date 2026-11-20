Владислав Косіняк-Камиш. Фото: PAP

Повітряний простір Польщі під час масованої російської атаки на Україну порушили дві російські ракети та один реактивний безпілотник. Один із об'єктів ідентифікували як крилату ракету Х-101

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш із посиланням на Polsat News, передає RegioNews.

"Це була ракета Х-101, яка порушила польський повітряний простір… У другому випадку також можна говорити про ракету, у третьому – найімовірніше, це реактивний дрон", – повідомив Косіняк-Камиш.

За його словами, детальнішу інформацію згодом оприлюднить генерал Іренеуш Новак.

Міністр наголосив, що російська атака на Україну, яка зачепила Польщу, була однією з найбільших від початку повномасштабної війни. Він також зазначив, що Росія не зменшує інтенсивності бойових дій і продовжує перетинати нові межі.

Косіняк-Камиш припустив, що Москва навмисно обрала цю дату для провокації, оскільки цього дня відбуваються навчання "коаліції охочих".

У зв'язку з інцидентом міністр планує звернутися до генерального секретаря НАТО з проханням надати додаткові сили та засоби для підтримки операції Eastern Sentry.

Відомо, що після порушення повітряного простору прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованої російської атаки на Україну вночі та вранці 20 листопада Польща оголосила повітряну тривогу в кількох воєводствах і привела системи протиповітряної оборони у підвищену готовність. Мережею шириться відео на якому видно спалах та вибух.

За словами міністра закородонних справ України Андрія Сибіги, чергове порушення повітряного простору Польщі свідчить про небезпеку, яку російська агресія несе для європейської та трансатлантичної безпеки.