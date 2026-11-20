РФ запустила по Україні балістику, 404 дрони та 84 крилаті ракети: скільки вдалося збити
У ніч на 20 листопада армія РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, протикорабельними ракетами Циркон;
- 84 крилатими ракетами повітряного та морського базування Х-101, Калібр, Іскандер-К;
- 404 ударними БпЛА типу Shahed (123 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 462 цілі:
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;
- 79 крилатих ракет Х-101, Калібр;
- 80 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі є ворожі БпЛА.
Нагадаємо, 20 листопада через російську атаку на енергетичну інфраструктуру у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.
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