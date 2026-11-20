Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 листопада армія РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, протикорабельними ракетами Циркон;

84 крилатими ракетами повітряного та морського базування Х-101, Калібр, Іскандер-К;

404 ударними БпЛА типу Shahed (123 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 462 цілі:

3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;

79 крилатих ракет Х-101, Калібр;

80 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі є ворожі БпЛА.

Нагадаємо, 20 листопада через російську атаку на енергетичну інфраструктуру у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.