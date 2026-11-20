Владислав Косиняк-Камиш. Фото: PAP

Воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину нарушили две российские ракеты и один реактивный беспилотник. Один из объектов идентифицировали как крылатую ракету Х-101

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш со ссылкой на Polsat News, передает RegioNews.

"Это была ракета Х-101, которая нарушила польское воздушное пространство… Во втором случае также можно говорить о ракете, в третьем – вероятнее всего, это реактивный дрон", – сообщил Косиняк-Камыш.

По его словам, более подробную информацию впоследствии обнародует генерал Иренеуш Новак.

Министр подчеркнул, что российская атака на Украину, которая зацепила Польшу, была одной из самых больших с начала полномасштабной войны. Он также отметил, что Россия не уменьшает интенсивность боевых действий и продолжает пересекать новые границы.

Косиняк-Камыш предположил, что Москва намеренно выбрала эту дату для провокации, поскольку в этот день проходят учения "коалиции желающих".

В связи с инцидентом министр намерен обратиться к генеральному секретарю НАТО с просьбой предоставить дополнительные силы и средства для поддержки операции Eastern Sentry.

Известно, что после нарушения воздушного пространства премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание.

Напомним, ранее сообщалось, что во время массированной российской атаки на Украину ночью и утром 20 ноября Польша объявила воздушную тревогу в нескольких воеводствах и привела системы противовоздушной обороны в повышенную готовность. Сетью распространяется видео, на котором видна вспышка и взрыв.

По словам министра зарубежных дел Украины Андрея Сибиги, очередное нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует об опасности, которую российская агрессия несет для европейской и трансатлантической безопасности.