Две ракеты и реактивный дрон: в Польше раскрыли детали российской атаки
Воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину нарушили две российские ракеты и один реактивный беспилотник. Один из объектов идентифицировали как крылатую ракету Х-101
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш со ссылкой на Polsat News, передает RegioNews.
"Это была ракета Х-101, которая нарушила польское воздушное пространство… Во втором случае также можно говорить о ракете, в третьем – вероятнее всего, это реактивный дрон", – сообщил Косиняк-Камыш.
По его словам, более подробную информацию впоследствии обнародует генерал Иренеуш Новак.
Министр подчеркнул, что российская атака на Украину, которая зацепила Польшу, была одной из самых больших с начала полномасштабной войны. Он также отметил, что Россия не уменьшает интенсивность боевых действий и продолжает пересекать новые границы.
Косиняк-Камыш предположил, что Москва намеренно выбрала эту дату для провокации, поскольку в этот день проходят учения "коалиции желающих".
В связи с инцидентом министр намерен обратиться к генеральному секретарю НАТО с просьбой предоставить дополнительные силы и средства для поддержки операции Eastern Sentry.
Известно, что после нарушения воздушного пространства премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание.
Напомним, ранее сообщалось, что во время массированной российской атаки на Украину ночью и утром 20 ноября Польша объявила воздушную тревогу в нескольких воеводствах и привела системы противовоздушной обороны в повышенную готовность. Сетью распространяется видео, на котором видна вспышка и взрыв.
По словам министра зарубежных дел Украины Андрея Сибиги, очередное нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует об опасности, которую российская агрессия несет для европейской и трансатлантической безопасности.