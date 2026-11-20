Фото: ДСНС

У місті Ізюм Харківської області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники розчищали завали багатоквартирного будинку та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції.

Під час робіт з-під завалів деблокували тіло загиблої жінки. Таким чином загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них п'ятеро дітей.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, 19 листопада російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Раніше повідомлялося про 14 постраждалих.