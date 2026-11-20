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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував порушення повітряного простору Польщі та НАТО під час масштабної російської атаки на Україну

Про це глава МЗС написав у соцмережі X, передає RegioNews.

За словами Сибіги, чергове порушення повітряного простору Польщі свідчить про небезпеку, яку російська агресія несе для європейської та трансатлантичної безпеки.

Міністр також звернув увагу на суперечність між заявами Москви про необхідність обговорення "нової архітектури безпеки Європи" та діями Росії, яка продовжує атакувати Україну ракетами й безпілотниками.

"Першим кроком до його зміцнення, ймовірно, стало б припинення таких атак", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна є першою лінією оборони від російської загрози, а підтримка українського оборонного потенціалу водночас посилює безпеку союзників.

Глава МЗС закликав посилити тиск на Росію, зміцнити протиповітряну оборону України та активізувати зусилля для досягнення миру.

Окремо Сибіга висловив солідарність із Польщею та польським народом і повідомив, що Україна тісно співпрацює з польською стороною, щоб допомогти розслідувати інцидент і запобігти подібним загрозам у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованої російської атаки на Україну вночі та вранці 20 листопада Польща оголосила повітряну тривогу в кількох воєводствах і привела системи протиповітряної оборони у підвищену готовність. Мережею шириться відео на якому видно спалах та вибух. Польські військові заявили, що перевіряють дані радіолокаційних систем та інформацію про можливе падіння об'єкта.