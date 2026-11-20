Фото: ДСНС Києва

Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін завдав масованого удару по Україні демонстративно, намагаючись компенсувати військові та дипломатичні невдачі Росії

Про це глава держави повідомив за підсумками селектора з військовими та урядовцями, передає RegioNews.

За словами Зеленського, від ночі Росія запустила по Україні понад 400 ударних безпілотників і більш ніж 110 ракет, серед яких 27 балістичних.

"Путін завдав удару дуже демонстративно – після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось "переділити" світ", – зазначив президент.

Він додав, що Росія намагається компенсувати свої невдачі на фронті та дипломатичній арені терором і ударами по цивільному життю.

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру в багатьох регіонах України. Під ударами опинилися енергетичні об'єкти, мости через Дніпро, залізниця, підстанції, енергетичні лінії та житлові будинки.

Зеленський також розповів про тактику російської атаки. За його словами, ворог запускав групи ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити роботу рятувальників і ліквідацію наслідків ударів. Росія також застосовувала ракети з касетними бойовими частинами.

Глава держави доручив Міністерству закордонних справ зв'язатися з партнерами, які готують пакети допомоги для протиповітряної оборони, та прискорити їх постачання.

Окремо проговорили з міністром оборони України комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3

"Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Загинуло шестеро людей, серед них – працівники комунального підприємства "Київводоканал".

Окупанти також атакували західні регіони України. Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на залізничну станцію "Скнилів" на Львівщині загинули двоє людей, ще семеро постраждали.