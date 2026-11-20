Фото: ОВА

У ніч на 20 листопада російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Жовтоводській громаді Кам'янського району пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, банк і магазин.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох жінок віком 47 та 70 років і двох чоловіків віком 20 та 51 рік. Ще одна постраждала, 87-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі під ударом опинилися автозаправка та об'єкти інфраструктури.

У Любимівській громаді Дніпровського району пошкоджений приватний будинок.

У Нікопольському районі росіяни атакували Нікополь та Марганецьку громаду. Там пошкоджені господарські споруди.

Нагадаємо, ввечері 19 листопада російські війська атакували безпілотником Салтівський район Харкова. Ворожий дрон влучив у фасад будівлі аптеки. Унаслідок удару постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.