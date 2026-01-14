Польща ледь не залишилася без світла через масштабну атаку РФ
Сусідня Польща ледь не залишилася без електропостачання через масштабну кібератаку РФ на енергетику
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на RMF24.
Віце-прем'єр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що метою росіян було залишити поляків без світла напередодні свят.
Чиновник назвав це російським саботажем, під час якого атаки зазнали електростанції, виробники енергії та ТЕС.
За його словами, польські служби змогли вчасно втрутитися та запобігти блекауту.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Польща почала встановлювати антидронову систему на кордоні. Система була повністю розроблена й виготовлена польськими підприємствами.
