У поїзді до Польщі службовий собака винюхав контрабанду в купе провідника

Прикордонники та митники завадили вивезенню партії тютюну під час перевірки потяга "Дніпро – Холм", що прямував до Польщі через пункт пропуску "Ягодин"

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Службовий собака, спеціально натренований на пошук тютюну, зреагував на одне з купе. Оглянувши вентиляційну шахту в купе провідника за допомогою сканера та ендоскопа, правоохоронці знайшли у міжстелевому просторі приховані сигарети без акцизних марок. Загалом зі сховку дістали понад 1500 пачок.

На місце викликали поліцію, за даним фактом склали протокол про порушення митних правил.

Виявлений товар вилучили на склад митниці, його вартість наразі встановлюють.

Після завершення оформлення правопорушення потяг продовжив рух за кордон.

