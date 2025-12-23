Польща встановлює антидронову систему на кордоні

фото: rmf24.pl

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський, передає RegioNews із посиланням на RMF24.

За даними видання, на спостережній вежі заввишки понад 70 метрів біля містечка Кринки встановили радар.

Це перший елемент системи протидії дронам, яка зрештою має бути створена на чотирьох уже побудованих вежах.

Як зазначається, система була повністю розроблена й виготовлена польськими підприємствами.

Нагадаємо, із початку березня 2025 року польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок воєнних дій. Влада Польщі вважає, що країна повинна мати півмільйонну армію разом із резервістами.