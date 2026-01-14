Польша чуть не осталась без света из-за масштабной атаки РФ

иллюстративное фото: из открытых источников

Соседняя Польша чуть не осталась без электроснабжения из-за масштабной кибератаки РФ на энергетику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на RMF24.

Вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что целью россиян было оставить поляков без света в канун праздников.

Чиновник назвал это российским саботажем, во время которого атаки подверглись электростанции, производители энергии и ТЭС.

По его словам, польские службы смогли вовремя вмешаться и предотвратить блекаут.

Напомним, в конце 2025 года Польша начала устанавливать антидроновую систему на границе. Система полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.