Замах на генерала ГРУ Росії: підозрюваного затримали в ОАЕ

Скриншот із відео

В Об'єднаних Арабських Еміратах затримали підозрюваного у замаху на першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Володимира Алексєєва

Про це повідомив "Интерфакс" із посиланням на ФСБ Росії, передає RegioNews.

Зазначається, що затриманий – громадянин Росії Любомир Корба 1960 року народження. У спецслужбі РФ стверджують, що саме він є безпосереднім виконавцем замаху.

Правоохоронні органи ОАЕ видали підозрюваного Росії.

Також у ФСБ повідомили, що спільно з МВС РФ нібито встановили пособників злочину. За твердженням російської спецслужби, одна з них – Зінаїда Серебрицька 1971 року народження – після замаху виїхала в Україну.

У ФСБ заявляють, що наразі триває розшук організаторів злочину.

Нагадаємо, 6 лютого в Москві стався замах на першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його госпіталізували з кількома кульовими пораненнями.