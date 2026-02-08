16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
14:14  08 лютого
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
13:12  08 лютого
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2026, 14:56

Замах на генерала ГРУ Росії: підозрюваного затримали в ОАЕ

08 лютого 2026, 14:56
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

В Об'єднаних Арабських Еміратах затримали підозрюваного у замаху на першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Володимира Алексєєва

Про це повідомив "Интерфакс" із посиланням на ФСБ Росії, передає RegioNews.

Зазначається, що затриманий – громадянин Росії Любомир Корба 1960 року народження. У спецслужбі РФ стверджують, що саме він є безпосереднім виконавцем замаху.

Правоохоронні органи ОАЕ видали підозрюваного Росії.

Також у ФСБ повідомили, що спільно з МВС РФ нібито встановили пособників злочину. За твердженням російської спецслужби, одна з них – Зінаїда Серебрицька 1971 року народження – після замаху виїхала в Україну.

У ФСБ заявляють, що наразі триває розшук організаторів злочину.

Нагадаємо, 6 лютого в Москві стався замах на першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його госпіталізували з кількома кульовими пораненнями.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія ФСБ РФ ГУР генерал замах на вбивство ОАЕ
Замах у столиці РФ: поранено першого заступника начальника ГУР
06 лютого 2026, 10:55
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Умєров підсумував зустріч
06 лютого 2026, 07:38
Перейшов на бік РФ: на Херсонщині експрокурору повідомили про підозру
06 лютого 2026, 07:18
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні
08 лютого 2026, 18:10
"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський
08 лютого 2026, 17:54
АРМА зупинило продаж землі на 460 га через можливий зв'язок покупців із оточенням Льовочкіна
08 лютого 2026, 17:34
У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК
08 лютого 2026, 16:41
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
08 лютого 2026, 16:19
Росіяни з РСЗВ атакували Чорнобаївку: пошкоджено близько 20 будинків
08 лютого 2026, 15:48
Авіаудар по Краматорську: поранено кореспондента "Інтера"
08 лютого 2026, 15:23
19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині
08 лютого 2026, 14:39
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
08 лютого 2026, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »