На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 8 лютого, в селі Сопачів Вараського району вибухнув газовий балон у приватному житловому будинку, постраждали жінка та підліток

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждали двоє осіб – їх госпіталізували до травматологічного відділення Вараської багатопрофільної лікарні.

Жінка 1976 року народження отримала термічні опіки II ступеня голови, тулуба, а також верхніх і нижніх кінцівок.

Хлопець 2009 року народження зазнав термічних опіків II ступеня обох верхніх і нижніх кінцівок, обличчя та волосяної частини голови. Стан обох постраждалих медики оцінюють як середньої важкості.

Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час користування газовими приладами та балонами, а також регулярно перевіряти їхній технічний стан, аби запобігти подібним трагедіям.

Нагадаємо, на Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці. Внаслідок цього 69-річний чоловік та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Раніше в місті Славутич на Київщині у квартирі вибухнув газовий балон. Постраждали дві людини.