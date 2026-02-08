11:44  09 лютого
08 лютого 2026, 18:50

Попередження синоптиків: 9 лютого ожеледиця по всій країні

08 лютого 2026, 18:50
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 9 лютого, в Україні очікується ожеледиця на дорогах та мороз

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Невеликий сніг очікується у більшості західних, південних та східних областей, на решті території опадів не буде. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • Вночі: 13-18° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході –9-14° морозу, на Закарпатті близько 0°
  • Вдень: 7-12° морозу, на півдні та сході – 3-8° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла

У Києві без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 14-16° морозу, вдень 8-10° морозу.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними, дотримуватися правил безпеки та за можливості обмежити пересування слизькими дорогами.

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, в Україну знову прийдуть 25-градусні морози. Холодне повітря зі Скандинавії почне надходити з 8 лютого. У цей період опади припиняться, а атмосферний тиск підвищиться. У період з 9 по 11 лютого очікується ясна та морозна погода.

