"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський

Скриншот із відео

Президент Зеленський заявив, що енергетика Росії є законною ціллю для України, але наразі наша держава не може відповідати на атаки РФ з такою ж силою

Про це Зеленський сказав під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, передає RegioNews.

Президент наголосив, що російська енергетика фактично є частиною військової машини, адже кошти від продажу нафти йдуть на виробництво зброї, якою вбивають українців. Тому для України такі об'єкти є законними військовими цілями.

Водночас Зеленський зазначив, що Росія цілеспрямовано б’є по українській енергетиці, намагаючись зламати суспільство та послабити оборону країни. Україна ж відповідає ударами по енергетиці РФ, однак не може завдавати дзеркальних ударів через обмежені ресурси.

"Це завдання для гібридної війни – розділити суспільство, щоб послабити його і зламати. Зламаєш цивільних, зламаються військові, принаймні ризик високий. Ось що робить ворог. Чи завдаємо ми дзеркальної відповіді? Ні, у нас не вистачає такого ресурсу, який є у них", – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого Росія випустила по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Зафіксовано пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися