Президент Польщі Навроцький подарував Зеленському книгу про Волинську трагедію

Очільник Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві подарував йому двотомну працю «Документи Волинського злочину»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Gazeta.pl.

Під час переговорів президентів обох країн журналісти звернули увагу на книги, які лежали на столі Навроцького. Згодом він вручив їх Зеленському.

З'ясувалося, що це була двотомна праця польського Інституту національної пам’яті під назвою "Документи Волинського злочину", видана у 2023 році. У книзі викладені свідчення, які, за даними інституту, в більшості випадків були підтверджені очевидцями подій.

Відомо, що Україна має розглянути 26 заяв про пошук і ексгумацію поляків на українських землях.

Як повідомлялось, Україна розпочне у Польщі пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії. Сторони відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань історичного минулого.