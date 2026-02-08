16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
14:14  08 лютого
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
13:12  08 лютого
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2026, 17:34

АРМА зупинило продаж землі на 460 га через можливий зв'язок покупців із оточенням Льовочкіна

08 лютого 2026, 17:34
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Агентство з розшуку та менеджменту активів відмовилося підписувати протокол торгів у "Прозорро.Продажі" щодо продажу 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області

Про це повідомило АРМА, передає RegioNews.

Зазначається, що ці землі були продані особам, пов’язаним із колишнім головою Адміністрації президента Віктора Януковича, Сергієм Льовочкіним.

"Отримана в ході перевірки інформація свідчить про наявність ознак пов'язаності, які за міжнародними стандартами asset recovery вважаються неприйнятними, оскільки можуть створювати ризик фактичного повернення активу під контроль колишніх власників", – зазначили в агентстві.

АРМА направило офіційні звернення до НАБУ та САП для отримання процесуальної оцінки встановленої пов'язаності. Після цього планується повторна оцінка та новий конкурс з продажу землі.

"Електронна система "Прозорро.Продажі" забезпечує конкурентність і прозорість торгів, тоді як АРМА несе відповідальність за кінцевий результат – недопущення повернення активу під контроль осіб, пов'язаних із кримінальними правопорушеннями", – додали в агентстві.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Агентство розшуку та менеджменту активів продало 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області за 89,5 млн грн. Ділянку придбав Андрій Вінграновський. Журналісти з'ясували, що Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент", яка входить в "корпоративну групу родини Льовочкіних".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
тендер земля Закарпаття торги АРМА Льовочкін Боржава
Народного депутата від "Слуги народу" підозрюють у махінаціях із землею на 30 мільйонів
04 лютого 2026, 15:15
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 09:03
Працівниця Верховної Ради купила 27-му земельну ділянку на Харківщині
29 січня 2026, 09:41
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні
08 лютого 2026, 18:10
"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський
08 лютого 2026, 17:54
У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК
08 лютого 2026, 16:41
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
08 лютого 2026, 16:19
Росіяни з РСЗВ атакували Чорнобаївку: пошкоджено близько 20 будинків
08 лютого 2026, 15:48
Авіаудар по Краматорську: поранено кореспондента "Інтера"
08 лютого 2026, 15:23
Замах на генерала ГРУ Росії: підозрюваного затримали в ОАЕ
08 лютого 2026, 14:56
19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині
08 лютого 2026, 14:39
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
08 лютого 2026, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »