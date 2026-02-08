АРМА зупинило продаж землі на 460 га через можливий зв'язок покупців із оточенням Льовочкіна

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Агентство з розшуку та менеджменту активів відмовилося підписувати протокол торгів у "Прозорро.Продажі" щодо продажу 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області

Про це повідомило АРМА, передає RegioNews.

Зазначається, що ці землі були продані особам, пов’язаним із колишнім головою Адміністрації президента Віктора Януковича, Сергієм Льовочкіним.

"Отримана в ході перевірки інформація свідчить про наявність ознак пов'язаності, які за міжнародними стандартами asset recovery вважаються неприйнятними, оскільки можуть створювати ризик фактичного повернення активу під контроль колишніх власників", – зазначили в агентстві.

АРМА направило офіційні звернення до НАБУ та САП для отримання процесуальної оцінки встановленої пов'язаності. Після цього планується повторна оцінка та новий конкурс з продажу землі.

"Електронна система "Прозорро.Продажі" забезпечує конкурентність і прозорість торгів, тоді як АРМА несе відповідальність за кінцевий результат – недопущення повернення активу під контроль осіб, пов'язаних із кримінальними правопорушеннями", – додали в агентстві.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Агентство розшуку та менеджменту активів продало 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області за 89,5 млн грн. Ділянку придбав Андрій Вінграновський. Журналісти з'ясували, що Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент", яка входить в "корпоративну групу родини Льовочкіних".