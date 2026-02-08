16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
08 лютого 2026, 13:12
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів

Фото: соцмережі
В суботу, 7 лютого, на гірськолижному курорті Буковель задимівся один із підйомників. Попередньо повідомляють, що це могло статися через перебої зі світлом, проте точна причина наразі невідома

Про це пише RegioNews із посилання на місцеві телеграм-канали.

Відучора курорт частково перейшов на роботу від генераторів після масованої атаки на українську енергетику, через яку почалися відключення електроенергії.

У соцмережах поширилися фото та відео, на яких видно, як відпочивальники піднімалися на вершину трас пішки зі своїми лижами та сноубордами, оскільки підйомники тимчасово не працювали.

Нині курорт функціонує частково від генераторів.

У мережі також з'явилося відео, на якому видно задимлення на підйомнику.

У чаті, де спілкуються відпочивальники, уточнюють, що це не пожежа, а, ймовірно, перегрів генератора.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого Росія випустила по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Зафіксовано пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.

За даними "Укренерго", фахівці роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене обладнання. Відновлювальні роботи тривають як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності атомних електростанцій.

