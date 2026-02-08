16:19  08 лютого
08 лютого 2026, 18:10

Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні

08 лютого 2026, 18:10
Фото: Суспільне Новини
Українська співачка Leléka перемогла на національному відборі та представить Україну на 70-му пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться у Відні

Про це інформує Суспільне Культура, передає RegioNews.

Під час Національного відбору артистка виконала пісню Ridnym. Вона поєднує фолькджаз, артпоп і електроніку, струнний оркестр та бандуру.

Композиція розповідає про внутрішні зміни, прийняття страху та рух уперед у момент, коли звичні опори зникають.

Члени журі та глядачі одностайно віддали артистці максимальні 10 балів.

Leléka – сценічний псевдонім української співачки, аранжувальниці та кінокомпозиторки Вікторії Лелеки. Народилася в місті Шахтарське на Дніпровщині. Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві та під час навчання працювала акторкою в Молодому театрі.

У 2016 році переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт Leléka, навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена та здобула магістерську освіту з кінокомпозиції. Паралельно розвиває сольний артпроєкт Donba₴grl, а в Україні відома як авторка музики до серіалу "І будуть люди".

Нагадаємо, раніше Leleka розповіла про розрив із чоловіком-німцем напередодні Нацвідбору на Євробачення. За її словами, це були чудові та здорові стосунки. Однак згодом виявилось, що коханий не хоче дітей, і вони розійшлись.

"Євробачення 2026": що відомо

Ювілейний 70-й конкурс відбудеться у Відні. Гранд-фінал запланований на 16 травня, півфінальні шоу – 12 та 14 травня на арені Wiener Stadthalle.

У конкурсі візьмуть участь 35 країн.

Україна виступить у другому півфіналі. До фіналу автоматично потраплять представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія), а також минулорічна переможниця – Австрія. Іспанія вперше відмовилася від участі.

