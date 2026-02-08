Росіяни з РСЗВ атакували Чорнобаївку: пошкоджено близько 20 будинків
Сьогодні з самого ранку російські загарбники обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині з реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок ударів пошкоджено близько двох десятків приватних будинків: вибито шибки, потрощено фасади, покрівлі та кімнати.
На щастя, інформації про постраждалих наразі не надходило.
На місце події оперативно прибули фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають мешканцям із першочерговими ремонтними роботами та оцінкою наслідків обстрілу.
Нагадаємо, в суботу, 7 лютого, о 23:10 російські війська вкрили вогнем центральну частину Херсона та Корабельний район міста. За попередньою інформацією, поранення отримали вісім жінок, деяких із них рятувальникам довелося деблокувати з-під завалів.