16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
14:14  08 лютого
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
13:12  08 лютого
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2026, 15:48

Росіяни з РСЗВ атакували Чорнобаївку: пошкоджено близько 20 будинків

08 лютого 2026, 15:48
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Сьогодні з самого ранку російські загарбники обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині з реактивних систем залпового вогню

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Внаслідок ударів пошкоджено близько двох десятків приватних будинків: вибито шибки, потрощено фасади, покрівлі та кімнати.

На щастя, інформації про постраждалих наразі не надходило.

На місце події оперативно прибули фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають мешканцям із першочерговими ремонтними роботами та оцінкою наслідків обстрілу.

Нагадаємо, в суботу, 7 лютого, о 23:10 російські війська вкрили вогнем центральну частину Херсона та Корабельний район міста. За попередньою інформацією, поранення отримали вісім жінок, деяких із них рятувальникам довелося деблокувати з-під завалів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Херсонська область атака пошкодження російська армія Чорнобаївка РСЗВ Град
19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині
08 лютого 2026, 14:39
Краматорськ під авіаударом РФ: загинула пенсіонерка, ще троє поранені
08 лютого 2026, 12:35
РФ атакувала Одесу БпЛА: спалахнула пожежа на підприємстві
08 лютого 2026, 09:27
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні
08 лютого 2026, 18:10
"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський
08 лютого 2026, 17:54
АРМА зупинило продаж землі на 460 га через можливий зв'язок покупців із оточенням Льовочкіна
08 лютого 2026, 17:34
У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК
08 лютого 2026, 16:41
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
08 лютого 2026, 16:19
Авіаудар по Краматорську: поранено кореспондента "Інтера"
08 лютого 2026, 15:23
Замах на генерала ГРУ Росії: підозрюваного затримали в ОАЕ
08 лютого 2026, 14:56
19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині
08 лютого 2026, 14:39
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
08 лютого 2026, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »