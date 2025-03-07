У Польщі закликали чоловіків готуватися до війни

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Польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в на випадок воєнних дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, яку він зробив RMF FM.

За словами очільника польського уряду, наразі "ведеться робота над широкомасштабною військовою підготовкою для кожного дорослого чоловіка в Польщі".

На думку Туска, підготовка повинна дозволити зробити з тих, хто не служить у війську, повноцінних бійців у разі збройного конфлікту.

Також він заявив, що Польща повинна мати півмільйонну армію разом з резервістами.

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