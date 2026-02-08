16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
14:14  08 лютого
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
13:12  08 лютого
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2026, 14:39

19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині

08 лютого 2026, 14:39
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Полтавщини
Читайте также
на русском языке

У ніч на 8 лютого російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ціллю удару стали об'єкти Групи "Нафтогаз" у Полтавській області

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає RegioNews.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У компанії наголошують, що це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи "Нафтогаз" від початку року.

Попри постійну загрозу, енергетики продовжують відновлювальні роботи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучалися близько 200 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська здійснили запуск понад 101 ударного безпілотника по території України. Приблизно 70 із них були дронами типу Shahed. Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область війна атака Нафтогаз ДСНС пожежа російська армія
Краматорськ під авіаударом РФ: загинула пенсіонерка, ще троє поранені
08 лютого 2026, 12:35
Росіяни обстріляли Херсон: поранено 8 жінок, деяких деблокували рятувальники
08 лютого 2026, 10:21
РФ атакувала Одесу БпЛА: спалахнула пожежа на підприємстві
08 лютого 2026, 09:27
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні
08 лютого 2026, 18:10
"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський
08 лютого 2026, 17:54
АРМА зупинило продаж землі на 460 га через можливий зв'язок покупців із оточенням Льовочкіна
08 лютого 2026, 17:34
У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК
08 лютого 2026, 16:41
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
08 лютого 2026, 16:19
Росіяни з РСЗВ атакували Чорнобаївку: пошкоджено близько 20 будинків
08 лютого 2026, 15:48
Авіаудар по Краматорську: поранено кореспондента "Інтера"
08 лютого 2026, 15:23
Замах на генерала ГРУ Росії: підозрюваного затримали в ОАЕ
08 лютого 2026, 14:56
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
08 лютого 2026, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »