19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині

Фото: ДСНС Полтавщини

У ніч на 8 лютого російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ціллю удару стали об'єкти Групи "Нафтогаз" у Полтавській області

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає RegioNews.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У компанії наголошують, що це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи "Нафтогаз" від початку року.

Попри постійну загрозу, енергетики продовжують відновлювальні роботи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучалися близько 200 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська здійснили запуск понад 101 ударного безпілотника по території України. Приблизно 70 із них були дронами типу Shahed. Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.