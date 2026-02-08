Авіаудар по Краматорську: поранено кореспондента "Інтера"
Журналісти телеканалу "Інтер" потрапили під удар російської авіації у Краматорську Донецької області
Про це повідомила Національна спілка журналістів, передає RegioNews.
За інформацією знімальної групи , одна з авіабомб вибухнула біля під’їзду, де перебувала команда програми "Подробиць".
Вибух знищив цивільну інфраструктуру.
Кореспондент Ігор Левенок отримав осколкові поранення в ліву руку. Інші члени знімальної групи не постраждали.
Нагадаємо, у неділю, 8 лютого, о 05:00 російська армія скинула авіабомбу "ФАБ-250" на Краматорськ.Внаслідок атаки загинула 77-річна пенсіонерка, ще троє чоловіків віком 40, 46 та 48 років отримали осколкові поранення, мінно-вибухову травму, контузію та різані рани.
