У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою

У суботу, 7 лютого, на залізничному вокзалі "Рокувата" у Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка з гранатою у залі очікування

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Телеграм-канал "Свої – Кривий Ріг", передає RegioNews.

За попередніми даними, йдеться про бойову гранату Ф-1. Боєприпас було вилучено та направлено на експертизу для уточнення всіх деталей.

Затриманий – 33-річний чоловік, колишній військовослужбовець Збройних сил України, який самовільно залишив місце служби.

Мотиви його дій та мету перебування на залізничному вокзалі з гранатою наразі встановлюють правоохоронці.

Всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, у Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин. У суді чоловік визнав провину і пояснив, що був п'яний і вчинив правопорушення "неумисно". Він заявив про готовність співпрацювати зі слідством та продовжувати службу у ЗСУ.