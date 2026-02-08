16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
14:14  08 лютого
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
13:12  08 лютого
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
08 лютого 2026, 16:41

У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК

08 лютого 2026, 16:41
Фото: інтернет-видання "Полтавщина"
У Полтаві в кафе "Історія" 24 січня під час конфлікту з групою чоловіків у балаклавах та військовій формі, які назвалися "працівниками ТЦК", власниця закладу отримала опік очей від розпиленого перцевого балончика

Про це інформує RegioNews із посиланням на інтернет-видання "Полтавщина".

Зазначається, що до редакції звернулися полтавки Лариса Волєйнікова та Анастасія Литвиненко, власниця кафе "Історія" поблизу автостанції на вулиці Сінній, із проханням привернути увагу до інциденту, який стався наприкінці січня 2026 року.

За словами заявниць, 24 січня ввечері до закладу зайшов чоловік, який замовив каву та перебував у кафе як звичайний відвідувач. Через кілька хвилин після цього туди увійшла група з семи чоловіків у балаклавах та військовій формі, які представилися "працівниками ТЦК".

Очевидці стверджують, що чоловіки вимагали у відвідувача документи, а той відповів, що пред’явить їх лише працівникам поліції, запропонувавши викликати правоохоронців. Власниця кафе Анастасія Литвиненко попросила невідомих залишити приміщення та чекати поліцію на вулиці, пояснивши, що всередині перебувають інші відвідувачі.

Під час конфлікту один із чоловіків розпилив перцевий балончик у обличчя власниці кафе. Газ потрапив також на інших відвідувачів, зокрема Ларису Волєйнікову. Після інциденту чоловіки залишили заклад і поїхали з місця події.

Власниця кафе звернулася до травмпункту, де медики зафіксували опік очей, що підтверджується медичною довідкою. Потерпіла впізнала одного з чоловіків, який застосував балончик, та вказала на нього у заяві. При цьому, за словами заявниць, правоохоронці досі не вилучили перцевий балончик як речовий доказ.

Литвиненко наголосила, що не проти ТЦК та мобілізації, але дії групи повинні відбуватися у правовому полі. За її словами, систематичні візити людей у формі до кафе відлякують клієнтів і негативно впливають на бізнес, адже вони не пред’являють посвідчення та не мають впізнавальних знаків.

Після інциденту потерпілі зіткнулися з труднощами при реєстрації кримінального правопорушення: перша заява фактично не була зареєстрована, потерпілу змусили писати її повторно, а номер кримінального провадження та дані слідчого досі не надані.

Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб повідомив, що звернення потерпілих зареєстровано, наразі триває перевірка обставин події, після чого подіям буде надана правова кваліфікація.

У Полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що не можуть коментувати ситуацію, бо не володіють інформацією про інцидент.

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині працівники територіального центру комплектування застосували сльозогінний газ до 15-річної дівчини, яка намагалася завадити мобілізації свого батька.

бізнес Полтава конфлікт кафе ТЦК перцевий балончик жінка відвідувачі власниця
