У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

У Полтаві в кафе "Історія" 24 січня під час конфлікту з групою чоловіків у балаклавах та військовій формі, які назвалися "працівниками ТЦК", власниця закладу отримала опік очей від розпиленого перцевого балончика

Про це інформує RegioNews із посиланням на інтернет-видання "Полтавщина".

Зазначається, що до редакції звернулися полтавки Лариса Волєйнікова та Анастасія Литвиненко, власниця кафе "Історія" поблизу автостанції на вулиці Сінній, із проханням привернути увагу до інциденту, який стався наприкінці січня 2026 року.

За словами заявниць, 24 січня ввечері до закладу зайшов чоловік, який замовив каву та перебував у кафе як звичайний відвідувач. Через кілька хвилин після цього туди увійшла група з семи чоловіків у балаклавах та військовій формі, які представилися "працівниками ТЦК".

Очевидці стверджують, що чоловіки вимагали у відвідувача документи, а той відповів, що пред’явить їх лише працівникам поліції, запропонувавши викликати правоохоронців. Власниця кафе Анастасія Литвиненко попросила невідомих залишити приміщення та чекати поліцію на вулиці, пояснивши, що всередині перебувають інші відвідувачі.

Під час конфлікту один із чоловіків розпилив перцевий балончик у обличчя власниці кафе. Газ потрапив також на інших відвідувачів, зокрема Ларису Волєйнікову. Після інциденту чоловіки залишили заклад і поїхали з місця події.

Власниця кафе звернулася до травмпункту, де медики зафіксували опік очей, що підтверджується медичною довідкою. Потерпіла впізнала одного з чоловіків, який застосував балончик, та вказала на нього у заяві. При цьому, за словами заявниць, правоохоронці досі не вилучили перцевий балончик як речовий доказ.

Литвиненко наголосила, що не проти ТЦК та мобілізації, але дії групи повинні відбуватися у правовому полі. За її словами, систематичні візити людей у формі до кафе відлякують клієнтів і негативно впливають на бізнес, адже вони не пред’являють посвідчення та не мають впізнавальних знаків.

Після інциденту потерпілі зіткнулися з труднощами при реєстрації кримінального правопорушення: перша заява фактично не була зареєстрована, потерпілу змусили писати її повторно, а номер кримінального провадження та дані слідчого досі не надані.

Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб повідомив, що звернення потерпілих зареєстровано, наразі триває перевірка обставин події, після чого подіям буде надана правова кваліфікація.

У Полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що не можуть коментувати ситуацію, бо не володіють інформацією про інцидент.

