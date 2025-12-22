17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
15:50  22 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 22:24

ДБР провело обшуки у колишнього генпрокурора Піскуна, який проживає у Франції

22 грудня 2025, 22:24
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під час обшуку на його віллі було вилучено 90 тисяч євро, 3 кілограми золота, а також 18 годинників елітних марок на суму понад 1 мільйон євро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

Як зазначається, минулого тижня Державне бюро розслідувань у Франції проводило обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

Оскільки Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримали тамтешній правоохоронці.

Відомо, що французькі правоохоронні органи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.

Святославу Піскуну 66 років. Він тричі обіймав посаду Генерального прокурора України, а також був народним депутатом від Партії Регіонів 5-ти та 6-ти скликань. Крім того, він генерал-лейтенант податкової міліції, Державний радник юстиції 1 класу, Голова Союзу юристів України, віцепрезидент Міжнародного фонду юристів України та член Вищої ради юстиції України.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго в Україну. Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ і САП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки ДБР Франція правоохоронці Піскун
Переправляв ухилянтів за кордон: ДБР затримало експравоохоронця з Чернівців, який переховувався від слідства
17 грудня 2025, 13:23
Шабунін звинуватив ДБР та ОГП у "зливі" його інтимних фото
17 грудня 2025, 08:38
За матеріалами ДБР судитимуть шахраїв, які заволоділи землями біля гірськолижного курорту на Буковині
04 грудня 2025, 17:37
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
За тиждень Польща депортувала понад 20 українців
22 грудня 2025, 21:43
У Запоріжжі під час пожежі надзвичайники врятували 5 осіб, серед них дитина
22 грудня 2025, 20:53
У Дніпрі чоловік катався з жінками на авто з наркотиками та без бампера
22 грудня 2025, 20:50
З Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини евакуювали 3400 цивільних
22 грудня 2025, 20:35
На Запоріжжі колишнього рятувальника судили за державну зраду
22 грудня 2025, 20:25
Авто на швидкості врізалося у відбійник під Києвом: госпіталізовано водія та 28-річну пасажирку
22 грудня 2025, 20:20
Перелік хвороб для непридатності до служби хочуть скоротити: що зміниться
22 грудня 2025, 20:03
У Львові Mazda збила працівника Муніципальної варти - що відомо
22 грудня 2025, 19:55
На трасі Київ–Одеса авто врізалося у відбійник: двоє людей у лікарні
22 грудня 2025, 19:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »