ДБР провело обшуки у колишнього генпрокурора Піскуна, який проживає у Франції

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час обшуку на його віллі було вилучено 90 тисяч євро, 3 кілограми золота, а також 18 годинників елітних марок на суму понад 1 мільйон євро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

Як зазначається, минулого тижня Державне бюро розслідувань у Франції проводило обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

Оскільки Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримали тамтешній правоохоронці.

Відомо, що французькі правоохоронні органи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.

Святославу Піскуну 66 років. Він тричі обіймав посаду Генерального прокурора України, а також був народним депутатом від Партії Регіонів 5-ти та 6-ти скликань. Крім того, він генерал-лейтенант податкової міліції, Державний радник юстиції 1 класу, Голова Союзу юристів України, віцепрезидент Міжнародного фонду юристів України та член Вищої ради юстиції України.

