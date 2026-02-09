11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
09 лютого 2026, 07:49

4 загиблих і 25 постраждалих за вихідні через чадний газ, серед них 15 дітей

09 лютого 2026, 07:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Лише за неповні дві доби, 7-8 лютого, через чадний газ сталося 9 трагічних випадків по всій Україні. Серед постраждалих – цілі родини з маленькими дітьми

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У неділю, 8 лютого, в селі Жуківці на Київщині через порушення правил використання генератора постраждали 4 людини, серед них діти 2024 та 2025 років народження.

Від несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули 4 людини – по двоє у кожному регіоні.

Трагедії переважно сталися у сільській місцевості та охопили 8 областей: Вінницьку, Тернопільську, Київську, Полтавську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську.

Основні причини отруєнь:

  • Генератори (5 випадків) – найпоширеніша причина. Люди ставлять їх надто близько до вікон або навіть у приміщеннях.
  • Несправність пічного опалення (2 випадки) – тріщини в печах, передчасно закриті заслінки.
  • Несправність газового обладнання (2 випадки).

Медики нагадують про обов'язкове дотримання правил безпеки при використанні альтернативних джерел енергії та опалення, особливо у житлових будинках із маленькими дітьми.

Нагадаємо, 7 лютого в житловому будинку на Львівщині виявили тіла трьох дітей. Попередньо причина смерті отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі. Причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем.

