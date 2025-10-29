Суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго в Україну

фото: pravda.com

Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ і САП у екстрадиції українського бізнесмена, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини", – йдеться у повідомленні.

Це вже друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена.

Зазначимо, Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

Як повідомлялось, навесні 2025 року суд передав арештоване майно олігарха-втікача Жеваго в управління АРМА. Також під арештом перебуває майно інших юридичних осіб, пов’язаних із колишнім депутатом.