11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
09 лютого 2026, 08:06

Пілот F-16 феєрично знищив ворожий "Шахед" над Україною: кадри збиття

09 лютого 2026, 08:06
Скриншот із відео
У соцмережах з'явилося відео, на якому український винищувач F-16 ефектно уражає російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в небі над Україною

Про це інформує RegioNews.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття, зазначивши, що пілот застосував для ураження ворожого безпілотника авіаційну гармату.

На опублікованих кадрах видно, як дрон летить у небі, а за мить вибухає вогняною кулею. Поруч пролітає український винищувач, а замість дрона залишаються лише клуби чорного диму та уламки, що падають на землю.

"Ні, це НЕ згенеровані штучним інтелектом кадри, це справжній український пілот на F-16 епічно знищує ворожий дрон над Україною!", – прокоментували в Повітряних силах.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів. Дана модель використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.

Україна війна F-16 шахед Повітряні сили пілот
ЗСУ за добу знищили 1250 окупантів, 3 танки і сотні одиниць техніки – Генштаб
09 лютого 2026, 07:37
"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський
08 лютого 2026, 17:54
19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині
08 лютого 2026, 14:39
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Флешбек у близької людини: як допомогти повернутися у реальність
09 лютого 2026, 13:54
Прокуратура забрала у родини кума Путіна 24 гектара на Київщині
09 лютого 2026, 13:45
На Львівщині чоловік намагався вбити військового сокирою
09 лютого 2026, 13:26
У Києві судили начальника поїзда за махінації з квитками
09 лютого 2026, 13:15
Хотів, щоб "війна швидше завершилась": на Харківщині чоловік "зливав" росіянам дислокацію ЗСУ
09 лютого 2026, 12:45
ДБР проводить обшуки в обласному підрозділі ДСНС на Закарпатті
09 лютого 2026, 12:18
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
09 лютого 2026, 11:44
Зима в Україні: понад 1,6 тис. людей постраждали від обморожень та переохолодження
09 лютого 2026, 11:26
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
09 лютого 2026, 10:57
РФ атакувала Україну 11 ракетами та 149 дронами: як відпрацювала ППО
09 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
