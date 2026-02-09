Пілот F-16 феєрично знищив ворожий "Шахед" над Україною: кадри збиття

Скриншот із відео

У соцмережах з'явилося відео, на якому український винищувач F-16 ефектно уражає російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в небі над Україною

Про це інформує RegioNews.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття, зазначивши, що пілот застосував для ураження ворожого безпілотника авіаційну гармату.

На опублікованих кадрах видно, як дрон летить у небі, а за мить вибухає вогняною кулею. Поруч пролітає український винищувач, а замість дрона залишаються лише клуби чорного диму та уламки, що падають на землю.

"Ні, це НЕ згенеровані штучним інтелектом кадри, це справжній український пілот на F-16 епічно знищує ворожий дрон над Україною!", – прокоментували в Повітряних силах.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів. Дана модель використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.