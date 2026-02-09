У Запорізькому районі під час пожежі загинув літній чоловік

Ілюстративне фото: ДСНС Запоріжжя

8 лютого у Запорізькому районі виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Загорівся житловий будинок, вогонь охопив площу близько 30 кв.м

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Зазнгачається, що через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло 71-річного чоловіка без ознак життя.

Причина загоряння встановлюється, ведеться розслідування.

Загалом за минулу добу надзвичайники здійснили 9 виїздів, у тому числі ліквідували 2 пожежі. До ліквідації подій від ГУ ДСНС залучалося 57 рятувальників та 13 одиниць техніки.

