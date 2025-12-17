Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали вже колишнього правоохоронця з Чернівців, який допомагав чоловікам з Харкова незаконно виїжджати до країн Європи. Після викриття каналу та затримання організатора фігурант переховувався від слідства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Незаконний канал виїзду за кордон працівники ДБР викрили та заблокували на початку цього року. Його організував дезертир з Харкова, який замість проходження військової служби налагодив "бізнес" на ухилянтах.

Слідство встановило, що контрактник підробив меддовідку про нібито наявність у дружини другої групи інвалідності та потребу в постійному догляді. На підставі сфальсифікованих документів його звільнили зі служби. Після викриття підробки наказ про звільнення скасували, однак чоловік до війська не повернувся, а натомість почав організовувати незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон.

У грудні 2024 року фігурант запропонував своєму знайомому, з яким раніше служив у Харкові, за 7000 євро організувати незаконний виїзд до однієї з європейських країн. Для цього він поштою надіслав незаповнені бланки відряджень із печатками одного з правоохоронних органів.

Після внесення персональних даних до фальшивих документів "клієнт" безперешкодно прибув до Чернівців, де його зустрів спільник організатора – місцевий правоохоронець. Після отримання коштів той повідомив, що перетин кордону відбуватиметься поза офіційним пунктом пропуску, та дав інструкції щодо очікування сприятливого моменту.

Спробу незаконного перетину кордону припинили працівники ДБР. Організатора затримали, а у квітні 2025 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.

Водночас правоохоронець, який допомагав у реалізації схеми, почав переховуватися. Він перестав виходити на службу, позбувся мобільного телефону та виїхав до одного з сіл, сподіваючись уникнути викриття. Для ускладнення встановлення місця перебування чоловік періодично надсилав рідним звичайні листи поштою, використовуючи вигадане ім’я та прізвище.

Попри такі заходи конспірації, працівники ДБР встановили його місце перебування та затримали.

Колишньому правоохоронцю оголосили підозруза ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправленні осіб через держкордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть прикордонника, який організував для військовозобов’язаних нелегальний канал перетину кордону з Молдовою. Обвинувальний акт направлений до суду.