ЗСУ за добу знищили 1250 окупантів, 3 танки і сотні одиниць техніки – Генштаб
Минулої доби Сили оборони України знищили за добу 1250 окупантів, 3 танки, 12 артсистем, 3 бронемашини, 413 БПЛА, а також 113 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили полігон "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орєшнік". На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована.
05 лютого 2026
09 лютого 2026, 10:38
