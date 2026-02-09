На Харківщині удар БпЛА зруйнував будинок: загинули жінка та 10-річний хлопчик
Сьогодні вночі, 9 лютого, ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Зазначається, що одне з влучань припало на житловий будинок, який повністю зруйновано. Через удар виникла пожежа площею близько 50 кв. м.
З-під завалів дістали тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога.
На місці працюють рятувальні служби та оперативні підрозділи для ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, в ніч на 9 лютого внаслідок обстрілу Одеси загинув 35-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення, серед них 19-річна дівчина. Заподіяно серйозних збитків цивільній інфраструктурі.