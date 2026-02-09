Російський удар по Дніпропетровщині: постраждали 9 людей, серед них 13-річна дівчинка
У Шахтарському Синельниківського району внаслідок атаки БпЛА постраждали дев'ятеро людей, серед них 13-річна дівчинка
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У результаті удару зайнявся триповерховий житловий будинок – пошкоджено дах та перекриття. В іншому багатоквартирному будинку вибиті вікна, горів гараж.
Також агресор поцілив по Васильківській громаді, де виникла пожежа та пошкоджені три приватні оселі.
Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
Нагадаємо, вночі 9 лютого ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки повністю зруйновано житловий будинок. З-під завалів дістали тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика.
Флешбек у близької людини: як допомогти повернутися у реальність
