Російський удар по Дніпропетровщині: постраждали 9 людей, серед них 13-річна дівчинка

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Шахтарському Синельниківського району внаслідок атаки БпЛА постраждали дев'ятеро людей, серед них 13-річна дівчинка

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У результаті удару зайнявся триповерховий житловий будинок – пошкоджено дах та перекриття. В іншому багатоквартирному будинку вибиті вікна, горів гараж.

Також агресор поцілив по Васильківській громаді, де виникла пожежа та пошкоджені три приватні оселі.

Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

Нагадаємо, вночі 9 лютого ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки повністю зруйновано житловий будинок. З-під завалів дістали тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика.