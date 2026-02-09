На Полтавщині знову зафіксували ледь відчутний землетрус

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Зазначається, що підземні поштовхи були зафіксовані о 15:33:29 у межах Полтавської територіальної громади.

Осередок землетрусу залягав на глибині близько 9 кілометрів. Магнітуда становила 3,0 за шкалою Ріхтера.

За класифікацією сейсмологів, землетрус належить до категорії ледве відчутних і не становив загрози для населення. Повідомлень про руйнування або постраждалих не надходило.

Нагадаємо, це вже другий землетрус, який днями стався на Полтавщині. Так, увечері 6 лютого зареєстровано поштовхи в Полтавському районі Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Землетруси в Україні: цікаві факти

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає. За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

Частина поштовхів виникає через активність у глибокій сейсмічній зоні Вранча (Румунія), хвилі з якої можуть досягати української території.

Навіть із такою геологічною активністю, повністю руйнівні землетруси в Україні – рідкість, але історичні дані свідчать, що вони можливі у віддаленому майбутньому через циклічність сейсмічних процесів.