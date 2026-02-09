11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
09 лютого 2026, 06:50

На Полтавщині знову зафіксували ледь відчутний землетрус

09 лютого 2026, 06:50
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Полтавському районі Полтавської області 8 лютого стався землетрус магнітудою 3,0

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Зазначається, що підземні поштовхи були зафіксовані о 15:33:29 у межах Полтавської територіальної громади.

Осередок землетрусу залягав на глибині близько 9 кілометрів. Магнітуда становила 3,0 за шкалою Ріхтера.

За класифікацією сейсмологів, землетрус належить до категорії ледве відчутних і не становив загрози для населення. Повідомлень про руйнування або постраждалих не надходило.

Нагадаємо, це вже другий землетрус, який днями стався на Полтавщині. Так, увечері 6 лютого зареєстровано поштовхи в Полтавському районі Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Землетруси в Україні: цікаві факти

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає. За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

Частина поштовхів виникає через активність у глибокій сейсмічній зоні Вранча (Румунія), хвилі з якої можуть досягати української території.

Навіть із такою геологічною активністю, повністю руйнівні землетруси в Україні – рідкість, але історичні дані свідчать, що вони можливі у віддаленому майбутньому через циклічність сейсмічних процесів.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
07 серпня 2025
