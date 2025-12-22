17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 22:24

ГБР провело обыски у бывшего генпрокурора Пискуна, проживающего во Франции

22 декабря 2025, 22:24
иллюстративное фото: из открытых источников
Во время обыска на его вилле было изъято 90 тысяч евро, 3 килограмма золота, а также 18 часов элитных марок на сумму более 1 миллиона евро

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

Как отмечается, на прошлой неделе Государственное бюро расследований во Франции проводило обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Поскольку Пискун не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза на территорию Франции дорогих часов, его задержали правоохранители.

Известно, что французские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по легализации средств, полученных преступным путем, и решается вопрос о предъявлении ему обвинений по этой статье.

Святослав Пискун 66 лет. Он трижды занимал должность Генерального прокурора Украины, а также был народным депутатом от Партии Регионов 5 и 6 созывов. Кроме того, он генерал-лейтенант налоговой милиции, Государственный советник юстиции 1 класса, Председатель Союза юристов Украины, вице-президент Международного фонда юристов Украины и член Высшего совета юстиции Украины.

Как сообщалось, в конце октября суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину. Апелляционный суд Парижа отказал НАБУ и САП.

