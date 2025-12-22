ГБР провело обыски у бывшего генпрокурора Пискуна, проживающего во Франции

иллюстративное фото: из открытых источников

Во время обыска на его вилле было изъято 90 тысяч евро, 3 килограмма золота, а также 18 часов элитных марок на сумму более 1 миллиона евро

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

Как отмечается, на прошлой неделе Государственное бюро расследований во Франции проводило обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Поскольку Пискун не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза на территорию Франции дорогих часов, его задержали правоохранители.

Известно, что французские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по легализации средств, полученных преступным путем, и решается вопрос о предъявлении ему обвинений по этой статье.

Святослав Пискун 66 лет. Он трижды занимал должность Генерального прокурора Украины, а также был народным депутатом от Партии Регионов 5 и 6 созывов. Кроме того, он генерал-лейтенант налоговой милиции, Государственный советник юстиции 1 класса, Председатель Союза юристов Украины, вице-президент Международного фонда юристов Украины и член Высшего совета юстиции Украины.

Как сообщалось, в конце октября суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину. Апелляционный суд Парижа отказал НАБУ и САП.