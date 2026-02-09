За добу РФ завдала майже 90 ударів по Сумщині: семеро постраждалих

Ілюстративне фото: Новинарня

За минулу добу Сумська область зазнала майже 90 обстрілів по 28 населених пунктах у 15 громадах

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, у Шосткинській громаді постраждали жінки віком 25 та 35 років, а також чоловіки 34 і 36 років, які наразі проходять амбулаторне лікування.

У Сумській громаді поранено 19-річного юнака та 16-річну дівчину, яких госпіталізували. Водночас у Комишанській громаді травмовано 33-річного чоловіка, котрий отримує амбулаторну допомогу.

Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки:

у Шосткинській громаді магазин, заклад харчування та господарча споруда;

у Сумській громаді приватні домоволодіння та легковий автомобіль;

у Білопільській громаді об’єкт цивільної інфраструктури;

у Комишанській громаді нежитлові приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури;

у Кролевецькій громаді об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки;

у Зноб-Новгородській громаді об’єкти цивільної інфраструктури.

Місцеві служби продовжують оцінювати збитки та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого внаслідок обстрілу Одеси загинув 35-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення, серед них 19-річна дівчина. Заподіяно серйозних збитків цивільній інфраструктурі.