За добу РФ завдала майже 90 ударів по Сумщині: семеро постраждалих
За минулу добу Сумська область зазнала майже 90 обстрілів по 28 населених пунктах у 15 громадах
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, у Шосткинській громаді постраждали жінки віком 25 та 35 років, а також чоловіки 34 і 36 років, які наразі проходять амбулаторне лікування.
У Сумській громаді поранено 19-річного юнака та 16-річну дівчину, яких госпіталізували. Водночас у Комишанській громаді травмовано 33-річного чоловіка, котрий отримує амбулаторну допомогу.
Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки:
- у Шосткинській громаді магазин, заклад харчування та господарча споруда;
- у Сумській громаді приватні домоволодіння та легковий автомобіль;
- у Білопільській громаді об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Комишанській громаді нежитлові приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Кролевецькій громаді об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки;
- у Зноб-Новгородській громаді об’єкти цивільної інфраструктури.
Місцеві служби продовжують оцінювати збитки та надавати допомогу постраждалим.
Нагадаємо, в ніч на 9 лютого внаслідок обстрілу Одеси загинув 35-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення, серед них 19-річна дівчина. Заподіяно серйозних збитків цивільній інфраструктурі.