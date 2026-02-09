Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу

Денис Мірошніченко. Фото: ФК Карпати (Львів)

Львівський футбольний клуб "Карпати" офіційно призначив нового капітана команди. Усе через використання російської мови колишнім лідером Денисом Мірошніченком під час командних зборів, що викликало суспільний резонанс

Про це повідомили на офіційній сторінці клубу, передає RegioNews.

Скандал спалахнув після того, як у прямому ефірі потрапив момент, де Мірошніченко виголошував мотиваційну промову до гравців російською мовою.

Реакція вболівальників та користувачів соцмереж була миттєвою, після чого у клубі ініціювали перевибори капітана.

"У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана", – пояснили у ФК.

За результатами внутрішнього голосування новим капітаном "Карпат" став 27-річний центральний захисник Владислав Бабогло. Він приєднався до львів’ян влітку 2023 року та вже провів за клуб 64 матчі. Допомагатимуть йому в ролі віцекапітанів Амбросій Чачуа та Едсон.

Владислав Бабогло

Легендарний тренер Мирон Маркевич, який раніше очолював "Карпати", в інтерв'ю сайту "Український футбол" прокоментував мовний конфлікт:

"Мені не зовсім зрозуміла ця ситуація, дивна. Він що, хіба української не знає? От якби дійсно не володів мовою, то це одне, а так… Мірошніченко вже стільки років у "Карпатах" грає. При мені він би собі таке не дозволив, сумніваюсь, що говорив би російською".

Маркевич також підкреслив, що Чачуа та Бабогло "своєю грою заслуговують носити капітанську пов'язку на плечі".

