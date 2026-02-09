11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
09 лютого 2026, 08:58

Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу

09 лютого 2026, 08:58
Денис Мірошніченко. Фото: ФК Карпати (Львів)
Львівський футбольний клуб "Карпати" офіційно призначив нового капітана команди. Усе через використання російської мови колишнім лідером Денисом Мірошніченком під час командних зборів, що викликало суспільний резонанс

Про це повідомили на офіційній сторінці клубу, передає RegioNews.

Скандал спалахнув після того, як у прямому ефірі потрапив момент, де Мірошніченко виголошував мотиваційну промову до гравців російською мовою.

Реакція вболівальників та користувачів соцмереж була миттєвою, після чого у клубі ініціювали перевибори капітана.

"У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана", – пояснили у ФК.

За результатами внутрішнього голосування новим капітаном "Карпат" став 27-річний центральний захисник Владислав Бабогло. Він приєднався до львів’ян влітку 2023 року та вже провів за клуб 64 матчі. Допомагатимуть йому в ролі віцекапітанів Амбросій Чачуа та Едсон.

Владислав Бабогло

Легендарний тренер Мирон Маркевич, який раніше очолював "Карпати", в інтерв'ю сайту "Український футбол" прокоментував мовний конфлікт:

"Мені не зовсім зрозуміла ця ситуація, дивна. Він що, хіба української не знає? От якби дійсно не володів мовою, то це одне, а так… Мірошніченко вже стільки років у "Карпатах" грає. При мені він би собі таке не дозволив, сумніваюсь, що говорив би російською".

Маркевич також підкреслив, що Чачуа та Бабогло "своєю грою заслуговують носити капітанську пов'язку на плечі".

Нагадаємо, у Харкові водій відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Чоловік не дотримався вимог статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобов'язує надавати послуги у сфері транспорту українською мовою. За таке порушення передбачено штраф від 3400 до 5100 грн.

Читайте також: Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"

