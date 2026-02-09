Нічний обстріл в Одесі: загинув чоловік, пошкоджено 21 квартиру та 8 авто

Фото: Одеська ОВА

У ніч на 9 лютого внаслідок обстрілу Одеси загинув 35-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення, серед них 19-річна дівчина. Потерпілим надається вся необхідна допомога

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, заподіяно серйозних збитків цивільній інфраструктурі: у житлових будинках пошкоджено 21 квартиру, вибухова хвиля вибила 39 вікон у квартирах та 18 у місцях загального користування.

Знищено вогнем два автомобілі, ще шість отримали ушкодження уламками.

Комунальні служби з ночі займаються усуненням наслідків: закривають віконні прорізи плівкою та проводять прибирання прилеглих територій.

У місті діє оперативний штаб. Мешканці Одеси мають можливість подати заявки на компенсацію за державною програмою "єВідновлення" або на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська здійснили запуск понад 101 ударного безпілотника по території України. Було зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.