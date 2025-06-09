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09 червня 2025, 17:06

Ізраїль передав Україні системи Patriot: що це означає для оборони

09 червня 2025, 17:06
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Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський
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Ізраїль офіційно передав Україні зенітно-ракетні системи Patriot, які раніше використовувалися у складі ізраїльської армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фейсбук-спільноту Support group for the Ukrainian people.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Бродський підкреслив, що ці установки свого часу були отримані Ізраїлем від США і стояли на озброєнні з початку 1990-х років.

За словами посла, Ізраїль погодився передати ці системи українській стороні, щоб підтримати обороноздатність України у складний для неї час.

Ці зенітно-ракетні комплекси Patriot відомі своєю ефективністю у протиповітряній обороні. Хоча їхній вік сягає кількох десятиліть, вони можуть значно посилити можливості українських військових у захисті повітряного простору. Передача таких систем є важливою складовою міжнародної допомоги Україні.

Ізраїль залишається одним із ключових партнерів України у військовій сфері, надаючи різні види допомоги. Передача Patriot свідчить про готовність країни підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет і безпеку.

Поки що деталі про кількість переданих систем та умови їхнього використання залишаються обмеженими, однак ця новина вже викликала значний резонанс у військових колах і серед експертів.

Раніше повідомлялось про те, що ворог атакував захід України: ППО збила 17 ракет і 30 дронів.

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