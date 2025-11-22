У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко на прохання української сторони нібито помилував 31 громадянина України
Як передає RegioNews, про це повідомила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.
За її словами, "буквально зараз, в ці хвилини" їх передають українській стороні.
Зазначається, що помилування відбулось у межах домовленостей із США.
Як повідомлялось, Білорусь планує у грудні 2025 року поставити на бойове чергування новий зенітно-ракетний комплекс "Орешник". Поки що ця інформація не підтвердилась.
У США сумніваються у перемозі України у війні з РосієюВсі новини »
22 листопада 2025, 10:59США призначили нового спецпредставника для мирного плану щодо України
22 листопада 2025, 10:18Путін підтвердив отримання мирного плану США з 28 пунктів для України
21 листопада 2025, 19:59
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »