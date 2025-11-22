У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.

За її словами, "буквально зараз, в ці хвилини" їх передають українській стороні.

Зазначається, що помилування відбулось у межах домовленостей із США.

