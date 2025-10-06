Нідерланди виділяють додаткові 55 млн євро на підтримку України, — прем’єр-міністр Дік Схоф

Під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про надання нашій державі додаткових 55 мільйонів євро допомоги

Про це повідомляє "Дзеркало тижня", передає RegioNews.

Зазначається, що ці кошти уряд Нідерландів внесе до трастового фонду Світового банку. Фінансування буде спрямовано на покриття витрат, пов’язаних із відновленням України та реалізацією ключових реформ.

"Ми підтримуємо Україну не лише військово, а й економічно. Ці 55 мільйонів євро допоможуть у відновленні інфраструктури та забезпеченні стійкого розвитку держави", — наголосив Дік Схоф.

Президент Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за послідовну підтримку та наголосив на важливості міжнародної солідарності в умовах повномасштабної війни.

