Германия передаст Украине два Patriot, но есть условие

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Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, если они будут быстро заменены

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает RegioNews со ссылкой на Der Standard.

"Мы можем передать две наши системы, но не в том случае, если у нас не будет надежных гарантий, что они будут заменены в течение, скажем, шести-восьми месяцев", - сказал он.

По словам главы Минобороны Германии, это связано с обеспечением оперативного и обучающего потенциала Бундесвера.

Также он отметил, что в настоящее время идет поиск решений по передаче Украине Patriot.

Отметим, что новый комплекс Patriot стоит более 1 миллиарда долларов США. Эта цена состоит из 400 миллионов долларов за систему и 690 миллионов за ракеты в ней.

Как сообщалось, Украина получит новые системы дальнобойного вооружения Германии.