фото: Служба безпеки України

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

В результаті контррозвідувальних заходів у різних областях було затримано сімох громадян, які діяли на замовлення ФСБ. Серед них - троє неповнолітніх. Виконавців агентурної мережі ворог набирав через Telegram-канали, що пропонували "швидкий заробіток".

У Дніпрі оперативники СБУ викрили двох 14-річних мешканців Кам’янського, які прибули до міста з метою здійснення вибуху. Юнаки витягли вибуховий пристрій із заздалегідь підготовленого схрону і заклали його під автомобілем поліцейських. Терористів затримали на місці - саме в момент, коли вони намагалися активувати вибухівку дистанційно.

Подібні дії фіксували і в Кривому Розі. Там затримали трьох осіб. Один із них - 30-річний наркозалежний, раніше неодноразово судимий. Він самостійно виготовив вибухівку та сховав її на околиці міста. Його спільники, котрим по 18 років, дістали пристрій зі схрону та заклали його на території гаражного кооперативу, де мав перебувати український військовий.

Агенти РФ діяли й в інших областях. Зокрема, на Полтавщині 14-річна школярка виготовила СВП і заховала його у житловому будинку. У Хмельницькій області 25-річного чоловіка, мешканця Василькова, затримали біля автомобіля військовослужбовця ЗСУ в момент, коли той встановлював вибухівку. На Чернігівщині ще один підліток вчасно повідомив про спробу вербування - завдяки цьому теракт вдалося попередити.

Усім затриманим оголошено підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Операцію проводили СБУ у взаємодії з обласними прокуратурами Дніпропетровської, Полтавської, Чернігівської та Хмельницької областей.

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