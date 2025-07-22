В Україні запустили новий соціальний проект для військових та їхніх родин

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Запрацював новий соціальний проект «Юстиція військовим», спрямований на підвищення правової обізнаності військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони.

Головна мета проекту - через серію коротких відеороликів надати військовим та їхнім родинам важливу юридичну інформацію й посилити їхню обізнаність у правових питаннях.

Зокрема можна буде дізнатися, як правильно оформити рапорт, оскаржити висновок ВЛК, отримати безоплатне протезування чи медичні послуги без черг, скористатися правом на матеріальну допомогу, як діяти у випадку зникнення або полону, а також звернутися по безоплатну правничу допомогу.

У міністерстві підкреслили, що проєкт "Юстиція військовим" - ще один важливий крок у посиленні державної комунікації, спрямованої на покращення юридичної обізнаності військовослужбовців.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило бета-тест оплати штрафів через платформу "Резерв+".