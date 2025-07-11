фото: The Telegraph

Китайські вчені вбудовують мікроконтролери в мозок бджіл, щоб використовувати їх у рятувальних операціях і розвідці

Про це повідомляє видання The Telegraph, передає RegioNews.

У Китаї розробляють унікальний проєкт зі створення бджіл-кіборгів, які можуть використовуватися як для пошуково-рятувальних операцій, так і для розвідувальних завдань. За даними The Telegraph, вчені вмонтовують мікроконтролери безпосередньо в мозок комах, надаючи їм можливість виконувати складні функції.

Ці "розумні" бджоли здатні знаходити людей, які опинилися під завалами, що може стати вагомим внеском у порятунок життя після стихійних лих. Водночас їх можна застосовувати для збору інформації у військових цілях, що викликає дискусії щодо етичності та безпеки таких технологій.

Одним із основних викликів проєкту є живлення пристроїв. Маленькі батарейки не тримають заряд довго, тоді як більші варіанти надто важкі для комах, що обмежує їхню мобільність та ефективність. Науковці працюють над пошуком оптимальних рішень для цієї проблеми, щоб максимально розкрити потенціал бджіл-кіборгів.

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