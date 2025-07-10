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10 липня 2025, 21:59

В Україні запускають одну з найбільших систем накопичення енергії у Східній Європі

10 липня 2025, 21:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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ДТЕК запускає з Fluence одну з найбільших систем накопичення енергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається, ДТЕК та Fluence, світовий лідер у сфері накопичення енергії, оголосили про достроковий початок запуску однієї з найбільших у Східній Європі систем накопичення енергії.

"Проєкт потужністю 200 МВт, що розташований на шести локаціях, вступає у фінальну фазу реалізації, яка включає запуск, тестування та перший розряд батарей", - йдеться у повідомленні.

Загалом система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, чого достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин.

Нагадаємо, у червні росіяни обстріляли українських енергетиків під час робіт на лінії електропередач.

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